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Пять членов G7 договорились вытеснить РФ с международного рынка ядерной энергии
17.04.2023 12:19 Наталья Богинская

Пять членов G7 договорились вытеснить РФ с международного рынка ядерной энергии

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция объявили о соглашении, направленном на вытеснение России с международного рынка ядерной энергии. Об этом сообщили в британском правительстве.

Пять стран “Большой семерки” договорились развивать общие цепочки безопасных поставок уранового топлива, которые изолируют Россию, и инвестировать в чистые, дешевые и безопасные источники энергии. Страны также согласились ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива, в частности угля.

“Соглашение станет основой для того, чтобы полностью вытеснить Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это как можно быстрее, чтобы лишить его еще одного источника финансирования варварского нападения на Украину”, — говорится в заявлении британского правительства.

В январе 2023 г. Великобритания создала Фонд ядерного топлива. На производство атомной энергии будет потрачено до 75 миллионов фунтов. Правительство Соединенного Королевства хочет обеспечить до 24 ГВт ядерной энергии к 2050 году.

В конце февраля семь энергоблоков украинских атомных электростанций полностью перевели на топливо американской компании Westinghouse Electric Sweden AB. 
В 2024 году на нем будут работать все 15 энергоблоков.

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