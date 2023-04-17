



Пять членов G7 договорились вытеснить РФ с международного рынка ядерной энергии

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция объявили о соглашении, направленном на вытеснение России с международного рынка ядерной энергии. Об этом сообщили в британском правительстве.



Пять стран “Большой семерки” договорились развивать общие цепочки безопасных поставок уранового топлива, которые изолируют Россию, и инвестировать в чистые, дешевые и безопасные источники энергии. Страны также согласились ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива, в частности угля.



“Соглашение станет основой для того, чтобы полностью вытеснить Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это как можно быстрее, чтобы лишить его еще одного источника финансирования варварского нападения на Украину”, — говорится в заявлении британского правительства.



В январе 2023 г. Великобритания создала Фонд ядерного топлива. На производство атомной энергии будет потрачено до 75 миллионов фунтов. Правительство Соединенного Королевства хочет обеспечить до 24 ГВт ядерной энергии к 2050 году.



В конце февраля семь энергоблоков украинских атомных электростанций полностью перевели на топливо американской компании Westinghouse Electric Sweden AB.

В 2024 году на нем будут работать все 15 энергоблоков.