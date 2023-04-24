



Пузырь лопнул. Продажи квартир в Тель-Авиве рухнули на 80%

Данные центрального бюро статистики Израиля, предоставленные по запросу делового издания Globes, показывают, что 29% предложения квартир в Израиле находится в районе Тель-Авива. Это 15 546 квартир, и только в феврале к этому предложению добавилось около 350 квартир.



Предложение на продажу квартир в центральном районе также увеличилось во втором месяце года - но всего на 170 квартир - и составляет 10 326 новых, непроданных квартир. В целом, предложение новых квартир в районах, которые определяются как зоны спроса, достигает около 53% от общего предложения квартир.



Это настоящая трансформация, которая может изменить правила рынка в Израиле, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Изучение рынка с 2018 года показывает, что до недавнего времени Тель-Авивский и Центральный районы доминировали на рынке новых квартир без конкуренции, и за исключением 2020 года объем новых квартир, купленных в этих двух районах, превышал половину всех сделок, совершенных в Израиле.



О масштабах атаки покупателей на квартиры в районах спроса в недавнем прошлом можно судить по тому, что произошло в Тель-Авивском районе (в который также входят Бней-Брак, Рамат-Ган, Гиватаим и Бат-Ям). Количество купленных там новых квартир в 2018 году достигло примерно 5 500, а в 2021 году подскочило почти до 13 тысяч; в Центральном районе количество удвоилось и достигло более 16 тысяч.



Рынок недвижимости в те дни бурлил, и, цены были соответствующими. Чувство было такое, что "примут любую цену", и что на каждую квартиру в этих районах найдется нужный покупатель по нужной цене. Эти два района без сомнения возглавляли таблицу продаж.



Застройщики недвижимости восприняли это как благо, и увеличили количество начатых проектов строительства жилья в этих двух районах с 26 000 в 2018 году до 29 000 в 2021 году, с полной уверенностью, что тренд пикового спроса будет только нарастать.



Однако, в прошлом году ситуация изменилась, когда Банк Израиля начал повышать процентные ставки. Спрос на новые квартиры сильно снизился, и в результате продажи новых квартир упали. В центральном районе падение составило 38%.



Как сообщает Globes, данные бюро статистики о продаже новых квартир за февраль 2023 года показали продолжение падения, причем пик падения пришелся на "столицу спроса" - город Тель-Авив. Этот город занял лишь восьмое место в таблице CBS по продажам новых квартир за три месяца с 22 декабря по 23 февраля. В целом, в нем зафиксировано снижение продаж почти на 80% по сравнению с количеством сделок, совершенных за те же три месяца прошлого года. Это резко контрастирует с ситуацией прошлых лет, когда город благополучно возглавлял эту таблицу.



В прошлом году в районе Тель-Авива было начато строительство около 31 000 квартир, что является рекордом последних лет, в то время как спрос на квартиры в этом районе упал.



Одним из оснований для начала строительства в Тель-Авиве и его окрестностях стало значительное увеличение числа проектов реконструкции города. Однако теперь это может обернуться против застройщиков, поскольку в силу своих обязательств перед владельцами квартир - они не могут остановить строительство. Результат: производство все большего и большего предложения квартир, которое, очевидно, будет продолжаться в ближайшем будущем, и это в ситуации, когда спрос находится в свободном падении.