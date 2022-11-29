



Путин заявил о "кризисе" в международной торговле: РФ ищет новые рынки

Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки из-за кризиса в международной торговле. Такое заявление сделал президент страны-агрессора Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.



"Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные мероприятия по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки", – сказал Путин.



Кроме того, добавил президент РФ, "идет работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров – Восток-Запад и Север-Юг".