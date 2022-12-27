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Путин запретил продажу нефти в страны, поддержавшие потолок цен
27.12.2022 19:50 Ольга Белозерова

Путин запретил продажу нефти в страны, поддержавшие потолок цен

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть, введенный западными странами.

Согласно указу, поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые используют ограничительный механизм, запрещены. Об этом сообщает портал "Сибирь. Реалии".

Запрет вступает в силу с 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года. 

На фоне этой новости цена газа в Европе опустилась ниже 850 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с февраля.
 

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