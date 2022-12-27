



Путин запретил продажу нефти в страны, поддержавшие потолок цен

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть, введенный западными странами.



Согласно указу, поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые используют ограничительный механизм, запрещены. Об этом сообщает портал "Сибирь. Реалии".



Запрет вступает в силу с 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года.



На фоне этой новости цена газа в Европе опустилась ниже 850 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с февраля.

