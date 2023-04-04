



Путин: санкции Запада против России - это надолго

России необходимо прорабатывать меры для развития на долгосрочную перспективу из-за санкций, введенных странами Запада.



Об этом на заседании президиума Госсовета сказал президент РФ Владимир Путин.



"Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", – подчеркнул он.



По словам Путина, под санкционное давление попали многие отрасли. Тем не менее, как в очередной раз заверил глава Кремля, РФ смогла сконцентрировать ресурсы для обеспечения устойчивости экономической ситуации в стране.



"Это была работа в оперативном, крайне напряженном режиме, но уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики", – заверил он.

