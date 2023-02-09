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Путин: санкции против РФ ударили по западным брендам
09.02.2023 15:02 Алина Груднева

Путин: санкции против РФ ударили по западным брендам

Президент России Владимир Путин считает, что антироссийские санкции больше ударили по иностранным компаниям, чем по РФ.

Такое заявление он сделал в четверг, 9 февраля, на встрече с чиновниками, которая транслировалась по росТВ.

"Мировые бренды несут огромные убытки из-за ухода с российского рынка, но "всего доброго" им", - сказал Путин, отметив, что многие из них "делают это без всякого удовольствия".

По его словам, в РФ мировые бренды оставили "неплохое наследство". Он заверил, будто ничего в стране с их уходом "не разваливается", поскольку местные предприятия продолжают за ними работу.

Путин считает, что в России необходимо создать условия для того, чтобы местные товары стали предметом "национальной гордости", поскольку они должны пользоваться "успехом за рубежом".

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