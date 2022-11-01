



Путин решил превратить Турцию в "базу российских поставок в Европу"

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что в Турции может быть довольно быстро создан газовый хаб, и предсказал, что многие клиенты в Европе захотят подписать контракты.



Ранее в октябре Путин предложил Турцию в качестве базы для поставок газа после того, как в сентябре в результате взрывов были повреждены газопроводы “Северный поток”, проходящие по дну Балтийского моря. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что согласен с этой идеей.



Путин сказал, что очень сложно работать напрямую с европейскими коммерческими партнерами. Европейский Союз, который удовлетворял 40% своих потребностей за счет российского газа, стремится снизить зависимость от российской энергии.



“Нам легче работать с Турцией. Президент Эрдоган – человек слова… и нам легче контролировать Черное море"», – заявил Путин на пресс-конференции.



“Это вполне реальный проект, и мы сможем его сделать достаточно быстро, и желающих заключить контракт будет достаточно... Я не сомневаюсь, что в Европе желающих много”, – заявил президент России.