



Путин "разрешил" вернуться ушедшим из РФ западным компаниям

Президент РФ Владимир Путин "разрешил" вернуться в Россию ушедшим из страны иностранным компаниям.



Соответствующее заявление он сделал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.



"Мы никого не выгоняли с нашего рынка. У каждого из наших партнеров было право выбора. Мы двери ни для кого не закрываем, конкуренции никто не боится", — объявил Путин.



Тем не менее, он добавил, что в РФ при возвращении таких компаний будут учитываться

«особенности их поведения".



Путин заверил, что курс России на открытость экономики является "важным принципом" для страны.

