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Путин "разрешил" вернуться ушедшим из РФ западным компаниям
16.06.2023 15:41 Алина Груднева

Путин "разрешил" вернуться ушедшим из РФ западным компаниям

Президент РФ Владимир Путин "разрешил" вернуться в Россию ушедшим из страны иностранным компаниям.

Соответствующее заявление он сделал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Мы никого не выгоняли с нашего рынка. У каждого из наших партнеров было право выбора. Мы двери ни для кого не закрываем, конкуренции никто не боится", — объявил Путин.

Тем не менее, он добавил, что в РФ при возвращении таких компаний будут учитываться
«особенности их поведения".

Путин заверил, что курс России на открытость экономики является "важным принципом" для страны.
 

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