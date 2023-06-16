Путин "разрешил" вернуться ушедшим из РФ западным компаниям
Президент РФ Владимир Путин "разрешил" вернуться в Россию ушедшим из страны иностранным компаниям.
Соответствующее заявление он сделал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"Мы никого не выгоняли с нашего рынка. У каждого из наших партнеров было право выбора. Мы двери ни для кого не закрываем, конкуренции никто не боится", — объявил Путин.
Тем не менее, он добавил, что в РФ при возвращении таких компаний будут учитываться
«особенности их поведения".
Путин заверил, что курс России на открытость экономики является "важным принципом" для страны.