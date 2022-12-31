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Путин разрешил брать валюту у "недружественных стран"
31.12.2022 12:12 Евгения Маркова

Путин разрешил брать валюту у "недружественных стран"

Президент России разрешил брать за газовые долги у "недружественных стран" иностранную валюту.

Соответствующий указ уже подписал сам Путин. Об этом пишут российские СМИ.

Так, указ диктатора ранее регулировал торговлю газом с "недружественными" странами за рубли. Но теперь оплату долгов можно зачислять на счет российского поставщика, открытого в иностранной валюте.

В указе говорится и о том, что погашение долга не считается основанием для возобновления поставок в случае несоблюдения иностранным покупателем порядка, введенного ранее – оплаты газа в рублях.

Впрочем, с начала полномасштабной войны против Украины лидеры ЕС снизили долю российского газа с 42% до 6%.

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