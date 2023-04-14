



Пустые морские контейнеры скапливаются в портах: Экспорт Китая снижается

С декабря в Шанхае, Нинбо, Гуандуне и других крупных портах Китая скапливаются пустые морские контейнеры, используемые для экспорта, поскольку внешняя торговля Китая продолжает сокращаться.



Последние данные ContainerxChange, глобальной платформы по торговле контейнерами, показывают, что на шестой неделе 2023 года индекс доступности контейнеров CAx для 40-футовых контейнеров в порту Шанхая достиг 0,64 и остается выше 0,6 уже 11 недель подряд. Согласно определению ContainerxChange, если CAx превышает 0,5, это означает, что порт имеет избыток контейнеров, в то время как показатель менее 0,5 указывает на их нехватку.



СМИ материкового Китая сообщают, что на третьем контейнерном терминале в Бэйлуне в Нинбо сложено более четырех слоев контейнеров, и все они пустые. Работники шанхайского дока сообщили СМИ, что пустые контейнеры скопились на высоте до восьми этажей, также большое количество пустых контейнеров находится в районе глубоководного порта Яншань. В порту Яньтянь в Гуандуне наблюдается рекордное количество пустых контейнеров, сложенных в семь ярусов.



По данным China Port Container Network, за три месяца с декабря индекс экспортных контейнерных перевозок Китая CCFI продолжал снижаться на всех маршрутах, а составной индекс снизился на 19,3%, 11,2% и 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем.



Юй Цзяньхуа, директор Главного таможенного управления коммунистического режима, на пресс-конференции затронул проблему скопления морских контейнеров, заявив, что это связано с низкой стоимостью внутреннего хранения и сезонными эффектами. По его словам, большое количество пустых контейнеров “готовы к отправке”, и это указывает на то, что международный рынок по-прежнему оптимистично оценивает экспортные возможности Китая в будущем.



Тайваньский финансовый эксперт Хуан Шиконг считает заявление Юя было слишком оптимистичным. По его мнению, хотя существуют сезонные факторы в контейнерных перевозках, в этом году коэффициент перевозок особенно низок, что говорит о том, что текущие экспортные возможности Китая хуже, чем в предыдущие годы. Хуан говорит, что “официальная риторика заключается в выкрикивании лозунгов и создании импульса для поддержания стабильности” в Китае, но реальная экономическая ситуация не очень оптимистична.