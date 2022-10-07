



Прямо сегодня Украина получит от МВФ $1,3 млрд финпомощи

Исполнительный совет МВФ сегодня поддержал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 1,3 млрд долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Деньги выделены в рамках программы Rapid Financing Instrument. По словам главы государства, средства уже сегодня будут отправлены в Украину.



В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что общее финансирование от Фонда Украине с начала войны составит 2,7 млрд долларов. Полученный транш будет направлен на поддержку обороноспособности страны, выплаты пенсий и социальных программ, а также усиление устойчивости экономики.



"Всего с начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили нам около 20 млрд долларов. Благодаря этим средствам мы понимаем, как сможем финансировать все необходимые расходы в этом году", - подчеркнул Шмыгаль.



По его словам, на следующий год Украина ожидает новую обширную программу МВФ, а также финансирования от США, ЕС и других стран G7.



Напомним, миссия МВФ должна начать работу в Украине в октябре. Кроме того, МВФ планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. С этой целью миссия фонда проведет консультации с украинской экономической группой.