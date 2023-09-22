



Проведен тендер на строительство “Синей линии” скоростного трамвая в Иерусалиме

Консорциум JTrain был выбран победителем тендера на строительство “Синей линии” скоростного трамвая в Иерусалиме, сообщили министерство финансов, министерство транспорта и муниципалитет Иерусалима. В консорциум JTrain входят строительная компания Danya Cebus, компания общественного транспорта Dan и испанская инфраструктурная компания COMSA. Проект будет построен с использованием метода государственно-частного партнерства (ГЧП), при этом JRail будет строить, эксплуатировать, обслуживать и финансировать его.



Проект “Синей линии” будет включать строительство и прокладку путей трех линий протяженностью более 31 километра от Гило и Тальпиота на юге Иерусалима до Рамат-Эшколя и Рамота на севере города. Линия будет включать двухкилометровый подземный участок от Яффской дороги в центре города под Геулой и Меа-Шеарим до Синедрии.



На линии будет 53 станции, включая три станции метро. Проект также включает в себя новое депо в Малке для размещения 66 новых поездов производства польской компании PESA. По оценкам JTrain, строительство проекта обойдется в 9 млрд шекелей.



Предполагается, что “Синяя линия” начнет работу поэтапно в период с 2028 по 2030 год, хотя источники в отрасли полагают, что это слишком амбициозная целевая дата.



