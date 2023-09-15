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Против Ирана введут новые санкции к годовщине смерти Махсы Амини
15.09.2023 13:40 Алина Груднева

Против Ирана введут новые санкции к годовщине смерти Махсы Амини

Четыре страны объявили о намерении ввести новые санкции против Ирана в преддверии годовщины смерти Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба.

Соответствующее объявление было сделано 15 сентября.

В частности, против иранских чиновников санкции намерены ввести США, Великобритания, Австралия и Канада.

Санкции затронут министра культуры Исламской Республики, его заместителя, мэра Тегерана и представителя полиции нравов.

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