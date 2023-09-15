



Против Ирана введут новые санкции к годовщине смерти Махсы Амини

Четыре страны объявили о намерении ввести новые санкции против Ирана в преддверии годовщины смерти Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба.



Соответствующее объявление было сделано 15 сентября.



В частности, против иранских чиновников санкции намерены ввести США, Великобритания, Австралия и Канада.



Санкции затронут министра культуры Исламской Республики, его заместителя, мэра Тегерана и представителя полиции нравов.