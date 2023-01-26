



Производство машин в Британии упало до минимума за 66 лет

Количество новых автомобилей, произведенных в Великобритании, упало до самого низкого уровня за 66 лет.



Об этом сообщает ВВС.



По данным Общества производителей и продавцов автомобилей, падение на 10% - худший показатель с 1956 года. В общей сложности в прошлом году Великобритания произвела 775 014 автомобилей по сравнению с 1,3 миллиона до пандемии.



Борьба за запчасти из-за пандемии коронавируса и нехватки полупроводников ударила по отрасли во всем мире, но Великобритания также пострадала от закрытия заводов.



Производители надеются, что автомобильная промышленность снова начнет ускоряться, но говорят, что для достижения допандемического уровня потребуются крупные инвестиции и приход новых автопроизводителей в Великобританию.