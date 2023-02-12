



Производители пива прогнозируют падение продаж в Европе

Один из крупнейших производителей пива в мире Carlsberg прогнозирует, что рост цен на продукцию в сочетании с общей высокой инфляцией может повлечь за собой значительное снижение нынешних продаж этого напитка. Проблема будет специфичной для Европы.



Все это также отразится на финансовом результате производителей. В то время как в прошлом году операционная прибыль Carlsberg выросла на 12 процентов, прогнозы на этот год показывают результат между 5-процентным убытком и ростом на ту же сумму.



"2023 год будет еще одним годом, полном вызовов. Несмотря на то, что пиво исторически было устойчивой категорией, рост цен в сочетании с общей высокой инфляцией может оказать негативное влияние на потребление пива на некоторых наших рынках, особенно в Европе", - заявил генеральный директор Carlsberg Сеес'т Харт.



Он добавил, что в прошлом году объемы реализации пива выросли на 9%. Но в этом году цены должны будут снова подняться на "высокий однозначный" процент, чтобы покрыть постоянно растущие расходы.



Потому, Carlsberg ищет новые рынки сбыта. Компании было предоставлено право приобрести доли индийской компании Khetan Group, локального партнера Carlsberg. Стоимость приобретения составит около 700 миллионов евро.

