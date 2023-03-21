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Производитель табака Al Fakher нанял Rothschild & Co для консультаций - Reuters
21.03.2023 18:36 Евгения Маркова

Производитель табака Al Fakher нанял Rothschild & Co для консультаций - Reuters

Владелец табачного бизнеса в Дубае Al Fakher нанял компанию Rothschild & Co для консультирования по стратегическому развитию, включая возможное первичное публичное размещение акций, сообщили два источника, знакомые с этим вопросом, пишет Reuters.

По словам источников, IPO состоится в регионе либо на Tadawul в Саудовской Аравии, либо на фондовой бирже Абу-Даби.

Al Fakher принадлежит Advanced Inhalation Rituals, частной компании, контрольным пакетом акций которой владеет лондонская компания Kingsway Capital.

Компания Al Fakher, основанная в 1999 году, производит ароматизированную патоку для кальяна, которая продается более чем в 100 странах мира.

По данным Dealogic, ближневосточные компании вопреки глобальным тенденциям в прошлом году привлекли около 22 миллиардов долларов через IPO, что составляет более половины от общей суммы для более широкого региона Европы, Ближнего Востока и Африки.
 

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