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Производитель HIMARS заключил контракт с правительством США на миллиард долларов
27.12.2022 01:24 Наталья Богинская

Производитель HIMARS заключил контракт с правительством США на миллиард долларов

Правительство США заключило контракт на сумму свыше 1 миллиарда долларов с компанией Lockheed Martin.,  сообщает Reuters.

В Пентагоне заявили о том, что правительство США заключило контракт на сумму более 1 млрд долларов с компанией Lockheed Martin, специализирующейся на авиации, в том числе на выпуске ракетных систем типа HIMARS.

"Данный контракт предусматривает закупку материалов, деталей и компонентов, необходимых для обеспечения своевременного производства и доставки 118 лотов 18 самолетов F-35 для ВВС, Корпуса морской пехоты, ВМС, Министерства обороны США", – говорится в заявлении Минобороны США.

Как отмечает Reuters, ранее в этом месяце компания Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на сумму 431 млн долларов на поставку новых ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS и услуги поддержки для армии США и ее иностранных союзников.

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