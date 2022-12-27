



Производитель HIMARS заключил контракт с правительством США на миллиард долларов

Правительство США заключило контракт на сумму свыше 1 миллиарда долларов с компанией Lockheed Martin., сообщает Reuters.



В Пентагоне заявили о том, что правительство США заключило контракт на сумму более 1 млрд долларов с компанией Lockheed Martin, специализирующейся на авиации, в том числе на выпуске ракетных систем типа HIMARS.



"Данный контракт предусматривает закупку материалов, деталей и компонентов, необходимых для обеспечения своевременного производства и доставки 118 лотов 18 самолетов F-35 для ВВС, Корпуса морской пехоты, ВМС, Министерства обороны США", – говорится в заявлении Минобороны США.



Как отмечает Reuters, ранее в этом месяце компания Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на сумму 431 млн долларов на поставку новых ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS и услуги поддержки для армии США и ее иностранных союзников.