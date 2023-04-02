



Прогноз: Повышение ставки BoI на следующей неделе не будет последним





Аналитики сходятся во мнении, что Валютный комитет Банка Израиля под председательством управляющего Амира Ярона поднимет процентную ставку в понедельник на 0,25% до 4,5%, что станет девятым повышением ставки подряд.



В этом месяце Ярон сказал: “Инфляция остается устойчивой во всем мире, а не только в Израиле, особенно в сфере услуг. Мы полны решимости снизить инфляцию до целевого диапазона 1–3%, и если это означает поднять ставки, вот что мы будем делать”. Такие заявления подготовили рынок к более ястребиному подходу Банка Израиля к борьбе с инфляцией.



Главный экономист IBI Investment House Рафи Гозлан говорит: “Негативные события в мире и нестабильная банковская система привели к более высокой вероятности повышения на 0,25%. Гозлан считает, что рост ставки в ближайший понедельник не будет последним в наступающем году.

“Окончательная процентная ставка достигнет 5% уже в ближайшие месяцы. На данный момент из-за неопределенности на рынке слишком рано говорить об изменении направления будущих решений Банка Израиля по процентной ставке”, – комментирует главный экономист IBI.



Главный экономист Psagot Гай Бейтор объясняет: “Во-первых, инфляция в Израиле продолжает оставаться высокой, поскольку последние два индекса резко выросли”.



Теперь Псагот считает, что рынки рассчитывают на дальнейшее повышение процентной ставки Банка Израиля. Так что вероятность дальнейшего повышения процентной ставки банка высока. Кроме того, тенденции, наблюдаемые на рынке, указывают на будущие направления. Бейтор отмечает, что фьючерсные контракты, по его оценке, предусматривают снижение процентной ставки Банком Израиля примерно через год.