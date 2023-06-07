



Прогноз ОЭСР: экономика Израиля будет расти более умеренными темпами

Экономика Израиля будет расти более умеренными темпами в этом и следующем году из-за рисков, связанных с политической напряженностью вокруг правовой реформы и неопределенностью в отношении мировой экономики.



Об этом предупредила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



В отчете за 2023 сказано, что ОЭСР понизила понизила прогноз ВВП Израиля до 2,9% с 3%, и до 3,3% в 2024 году с 3,4%.



В прошлом месяце министерство финансов Израиля урезало свои прогнозы экономического роста и ожидает, что ВВП вырастет на 2,7% в 2023 году и 3,1% в 2024-м. По прогнозу, мировая экономика вырастет на 2,7% в 2023 году, с 3,3% в 2022.



В ОЭСР указали, что шекель обесценился за первые пять месяцев года. Организация выразила обеспокоенность по поводу резкого падения капитала, привлеченного технологическими компаниями в последние годы.



"Более выраженное замедление в глобальном секторе высоких технологий также негативно скажется на росте экономики Израиля", — сказано в заявлении.