



Прогноз: израильский экспорт достигнет нового максимума в 2022 году

Ожидается, что израильский экспорт товаров и услуг в 2022 году составит не менее 160 миллиардов долларов.



Об этом сообщает The Algemeiner со ссылкой на отчет израильского Управления внешней торговли.



Это второй год подряд, когда израильский экспорт достигнет нового максимума, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим рекордом в 144 миллиарда долларов в 2021 году.



Ожидается, что услуги, во главе с программированием, за которыми следуют исследования и разработки, составят 51% всего израильского экспорта в 2022 году, а остальные 49% будут приходиться на товары.



Значительный рост был особенно отмечен в экспорте товаров, включая химикаты и продукцию химической промышленности (55%+), алмазы (41%+), а также электронное и механическое оборудование (18%+).



В основном экспортные товары направлялись на рынки Европы, Америки и Азии, причем на первый из них приходилось 38% от общего объема, а на два последних - 35% и 24% соответственно.





