



Прогноз: дефицит газа в Европе продлится несколько лет

Зимний дефицит газа в Европе продлится как минимум до 2025 года.

По данным Bloomberg, к такому выводу пришли аналитики.

Прекращение поставок российского природного газа приведет к более быстрому истощению запасов при понижении температуры в ближайшие месяцы и еще больше затруднит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам.

По словам руководителей энергетических компаний, напряжение продлится как минимум до 2025 года.

"Следующей зимой у Европы могут возникнуть еще более серьезные проблемы", — считает Ниек Ден Холландер, коммерческий директор немецкого энергетического гиганта Uniper SE на конференции Gastech в Милане на этой неделе.

Он считает, что, возможно, следующим летом страны не смогут заполнить хранилища так, как удалось сделать в этом году.