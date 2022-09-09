Новости » Экономика
Прогноз: дефицит газа в Европе продлится несколько лет
09.09.2022 12:46 Алина Груднева

Прогноз: дефицит газа в Европе продлится несколько лет

Зимний дефицит газа в Европе продлится как минимум до 2025 года.

 
По данным Bloomberg, к такому выводу пришли аналитики.
 
Прекращение поставок российского природного газа приведет к более быстрому истощению запасов при понижении температуры в ближайшие месяцы и еще больше затруднит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам. 
 
По словам руководителей энергетических компаний, напряжение продлится как минимум до 2025 года.
 
"Следующей зимой у Европы могут возникнуть еще более серьезные проблемы", — считает Ниек Ден Холландер, коммерческий директор немецкого энергетического гиганта Uniper SE на конференции Gastech в Милане на этой неделе. 
 
Он считает, что, возможно, следующим летом страны не смогут заполнить хранилища так, как удалось сделать в этом году.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы