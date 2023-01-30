



Прогноз British Petroleum: Война в Украине ускорит переход на чистую энергию





В своем обзоре Energy Outlook на 2023 год компания British Petroleum BP Plc заявила, что война в Украине замедлит мировую экономическую активность к 2035 году примерно на 3% по сравнению с прошлогодним прогнозом из-за более высоких цен на продукты питания и энергоносители, а также снижения торговой активности. BP понизила свой прогноз спроса на нефть и газ в 2035 году на 5% и 6% в соответствии со своим основным сценарием, основанным на текущих планах правительства по переходу к энергетике.



“Изменения коснутся в основном Европы и Азии, которые в значительной степени зависят от импорта энергоресурсов”, – говорится в обзоре BP.

Пик мирового спроса на энергию придется на период с конца 2020-х по 2035 год, согласно BP, генеральный директор которой Бернард Луни стремится к быстрому развитию бизнеса компании в области возобновляемых источников энергии и сокращению добычи нефти и газа к 2030 году.



Рост мировых цен на энергоносители побудил правительства ускорить внутреннее производство энергии, включая атомную, возобновляемые источники энергии, гидроэнергетику и уголь. В целом, BP ожидает, что потребление первичной энергии в 2035 году будет ниже на 2% по сравнению с прошлогодним прогнозом, при этом половина снижения будет связана с повышением энергоэффективности, а половина – со снижением экономической активности.



“Повышение внимания к энергетической безопасности в результате российско-украинской войны может ускорить энергетический переход, поскольку страны стремятся расширить доступ к энергии, производимой внутри страны, большая часть которой, вероятно, будет поступать из возобновляемых источников энергии и других неископаемых видов топлива”, – говорится в отчете главного экономиста BP Спенсера Дейла.



Согласно трем сценариям BP, спрос на нефть начнет быстро снижаться после 2030 года, но продолжит играть важную роль в глобальной энергетической системе, при этом к 2035 году мировой спрос достигнет 70–80 миллионов баррелей в сутки по сравнению с сегодняшним потреблением около 100 миллионов.



Выбросы углерода в 2030 году по основному прогнозу BP будут на 3,7% ниже, чем в предыдущем прогнозе.