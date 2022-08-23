



Прогноз: Банк Израиля снова повысит процентную ставку в октябре

Вчера Банк Израиля пошел на беспрецедентный шаг и повысил процентную ставку на 0,75% до 2%. Это было самое большое повышение ставки с 2002 года.



Аналитики прогнозируют, что впереди Израиль ждет новое повышение процентной ставки, сообщает Globes.



Главный экономист Банка "Леуми" Гиль Буфман ожидает, что Банк Израиля повысит процентную ставку еще на 0,5% до 2,5% на следующем заседании Валютного комитета 3 октября.



"При таком уровне процентной ставки Банк Израиля уже начал приближаться к нейтральному уровню, который, как ожидается, будет отражать реальную процентную ставку в 2023 году, исходя из предположения, что инфляция составит около 2,4% в 2023 году. В зависимости от ряда данных возможно даже еще одно повышение ставки со стороны Банка Израиля еще на 25 базисных пунктов до 2,75%, после чего рост прекратится", - заявил он.