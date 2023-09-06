



Профсоюз учителей вновь угрожает забастовкой, обвинив минфин в обмане

Учителя средних школ в Израиле вновь пригрозили забастовкой, обвинив минфин в нарушении согласованных ранее условий.



По условиям соглашения, педагоги получат надбавку в размере 2000 шекелей в месяц, а также дополнительные 1,35% в специальный пенсионный фонд. Повышение зарплаты должно распределяться в течение следующих четырех лет.



Профсоюз учителей объявил о том, что педагоги средних школ были удивлены, узнав о том, что дополнительные 800 шекелей не будут добавлены к сентябрьским зарплатам. В связи с этим министерство финансов было обвинено в обмане во время переговоров.



"Минфин обманным путем открыл учебный год, но они сразу же нарушили обязательства", - сказал председатель профсоюза Ран Эрез.



По данным Ynet, министерство сообщило учителям, что дополнительное повышение заработной платы будет осуществлено после подписания соглашения, на что может уйти несколько месяцев.