



Профессор Зелиха о последствиях судебной реформы: Предупреждения преувеличены

Экономист, профессор Ярон Зелиха ответил на предупреждения других экономистов об экономическом ущербе, который будет нанесен Израилю в результате проведения судебной реформы.



По его мнению, предупреждения "преувеличены".



"Эти вещи очень преувеличены. Кредитный рейтинг - это оценка риска, которую рейтинговые компании приписывают возможности того, что правительство Израиля не погасит свои долги, но, поскольку долг правительства относительно невелик, риск для кредитного рейтинга незначителен", - заявил он.



Также профессор Зелиха прокомментировал новую экономическую политику правительства Нетаниягу: "Премьер-министр и министр финансов выступили с новым и свежим духом, который следует приветствовать. Первое изменение - это решение заморозить ресурсы, за которые отвечает правительство, в отличие от предыдущего, которое только подпитывало инфляцию. Еще одно изменение заключается в намерении сломить власть монополий и особенно эксклюзивных импортеров".



Что касается проблемы усиления конкуренции, профессор отметил: "Правительству потребуется много ума, решимости и силы. Барьеры создавались годами, и необходимы широкие действия со стороны правительства, к которым присоединится сокращение тарифов и отмены импортных квот и обеспечения соблюдения законов о конкуренции".