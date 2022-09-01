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Профессор Техниона заподозрен в уклонении от уплаты налогов
01.09.2022 12:01 Алина Груднева

Профессор Техниона заподозрен в уклонении от уплаты налогов

Один из профессоров Техниона заподозрен в сокрытии банковских счетов.

 
По данным израильских СМИ, он якобы открыл счет в другой стране и скрыл это от властей.
 
Профессор информатики Йосеф Наор из Хайфы был арестован 31 августа по подозрению в совершении правонарушений в соответствии с Постановлением о подоходном налоге.
 
Подозревается, что у него с 2012 года был банковский счет в Швейцарии, существование которого он умышленно скрыл с целью уклонения от уплаты налогов. Сумма средств, находящихся на счете в Швейцарии в 2019 году, составляла около 6 миллионов долларов.

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