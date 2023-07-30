



Проект "Израиль 1" соединит всю страну - от Эйлата до Кирьят-Шмоны





На заседании правительства утром 30 июля премьер-министр Биньямин Нетаниягу в качестве одной из главных целей назвал железнодорожный проект, который правительство запускает сегодня.



"Сегодня мы завершаем задуманное - запускаем проект "Израиль 1", соединяющий всю страну одним поездом от Кирьят Шмоны до Эйлата", - сказал он.



"Мое видение заключается в том, что каждый житель страны сможет добраться до центра менее чем за два часа. Используя эту линию, в будущем мы сможем перевозить товары из Эйлата в порты Средиземного моря, а также соединить Израиль железнодорожным сообщением с Саудовской Аравией и Аравийским полуостровом".