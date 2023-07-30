Новости » Экономика
Проект "Израиль 1" соединит всю страну - от Эйлата до Кирьят-Шмоны
30.07.2023 12:30 Аркадий Бочаровский

Проект "Израиль 1" соединит всю страну - от Эйлата до Кирьят-Шмоны



На заседании правительства утром 30 июля премьер-министр Биньямин Нетаниягу в качестве одной из главных целей назвал железнодорожный проект, который правительство запускает сегодня. 

"Сегодня мы завершаем задуманное - запускаем проект "Израиль 1", соединяющий всю страну одним поездом от Кирьят Шмоны до Эйлата", - сказал он. 

"Мое видение заключается в том, что каждый житель страны сможет добраться до центра менее чем за два часа. Используя эту линию, в будущем мы сможем перевозить товары из Эйлата в порты Средиземного моря, а также соединить Израиль железнодорожным сообщением с Саудовской Аравией и Аравийским полуостровом".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы