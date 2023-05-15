



Продажи жилья в Израиле достигли 20-летнего минимума

В первом квартале 2023 года было продано 20 189 домов, что на 42% меньше, чем в первом квартале 2022 года, и на 26% меньше, чем в четвертом квартале 2022 года, сообщил главный экономист Министерства финансов.



Это был самый низкий квартальный показатель за 20 лет по сделкам с жильем, за исключением периода карантина в 2020 году и социальных протестов в 2011 году.



Есть признаки того, что количество сделок с жильем будет еще ниже во втором квартале 2023 года, а в первом квартале количество сделок будет падать от месяца к месяцу. Другим индикатором, указывающим на такую тенденцию, является то, что в апреле взятие ипотечных кредитов было очень низким.