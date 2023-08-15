



Продажи новых квартир в Израиле достигли 15-летнего минимума – отчет

По данным Центрального статистического бюро, во втором квартале 2023 года в Израиле было продано 17 000 новых квартир, что является самым низким показателем с четвертого квартала 2008 года после финансового кризиса в США.



В июне 2023 года было продано 7 097 новых домов, что на 33% меньше, чем в июне 2022 года, и почти на 50% меньше, чем в июне 2021 года. Это не что иное, как свободное падение в секторе, который медленно реагирует на волатильность рынка. Застройщики, увидевшие эти цифры в первой половине 2021 года, ожидали продолжительный бум, но наблюдают падение продаж на 45% за последние два года, в среднем на 3,5% в месяц.



Одним из результатов этого является провал значительной части тендеров Земельного управления Израиля (ЗУИ) с предложениями, которые на десятки процентов ниже оценок ведомства. В настоящее время насчитывается 60 000 новых непроданных квартир, чего не наблюдалось уже несколько лет.



Существует серьезное противоречие между данными Центрального статистического бюро и заявлениями правительства о нехватке квартир. В июне количество сделок, совершенных застройщиками, увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами, но это произошло только потому, что застройщики на юге страны, особенно в Сдероте, проводили предварительные продажи. В результате Сдерот вышел на восьмое место в стране по количеству квартир, приобретенных там во втором квартале (229), что на 247% больше, чем в первом квартале.



Городом, в котором во втором квартале было продано больше всего новых квартир, стал Ришон-Ле Цион, где было продано 484 квартиры, что на 250% больше, чем в первом квартале. На втором месте – Иерусалим с 403 проданными квартирами, что на 56% меньше, чем в первом квартале, на третьем – Ашкелон с 316 проданными квартирами, далее следуют Беэр-Шева (271), Хайфа (270) и Тель-Авив (268).



Крупные падения, зафиксированные на рынке, вызвали редкую ситуацию, при которой не только нет дефицита квартир, но и большая их часть – почти 54% – сосредоточена в "зонах спроса", таких как Тель-Авив и центр Израиля. Это также связано с тем, что в 2021 году застройщики зафиксировали повышенный спрос на недвижимость в этих районах. В 2023 году спрос на недвижимость в Тель-Авиве сократился на две трети.

