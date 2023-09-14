



Продажи новых квартир в июле стали самыми слабыми с 2018 года

По данным Центрального бюро статистики, в июле было продано 2375 новых квартир, это самый слабый месяц с 2018 года. У застройщиков осталось 60 000 непроданных новых домов – столько же, сколько за полный год строительства. Количество домов, проданных в июле, снизилось на 37% по сравнению с прошлым годом и на 46% по сравнению с 2021 годом.



Проблема, с которой столкнулись застройщики, заключается в том, что свои расчеты для текущего рынка они сделали на основе данных 2021-2022 годов, а потому начали строительство многих проектов. 2023 год же вернул их к данным продаж 2018-2019 годов, которые считались провальными для отрасли.

Количество квартир, которыми они владеют, увеличивается с каждым месяцем. Из 60 000 непроданных новых квартир более 18 000 приходится на Тель-Авивский округ, а 14 000 – на Центральный район.



Эти цифры подтверждают данные главного экономиста Министерства финансов, показывающие, что заключается значительно меньше сделок по недвижимости, особенно в Тель-Авиве. Одной из основных причин этого является неспособность многих позволить себе покупку квартиры по высокой цене в сегодняшних условиях высоких процентных ставок.



Это также отражается в таблице городов-лидеров по продаже новых квартир. Тель-Авив занял лишь пятое место по продажам квартир в мае-июле 2023 года – там было продано 358 новых квартир. Всего в городе каждый месяц приобретается около 100 новых квартир по сравнению со 160 квартирами, проданными в прошлом году, и 330 в 2021 году.



Лидирующим городом по продаже новых квартир в период с мая по июль 2023 года был Ришон-ле-Цион с 532 квартирами, за ним следовали Сдерот (495), Иерусалим (405) и Ашкелон (364). Ситуация на рынке станет еще хуже, если из него вычесть субсидированные квартиры, продаваемые в рамках государственной программы. Таковыми оказались около четверти из 17 тысяч новых квартир, купленных за семь месяцев года.