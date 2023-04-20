



Продажи новостроек в Тель-Авиве резко упали

Продажи новых квартир в Тель-Авиве резко упали, и город, который лидировал на рынке жилой недвижимости в последние несколько лет, достиг лишь восьмого места в таблице Центрального статистического бюро по продажам новых домов за трехмесячный период с декабря 2022 года по февраль 2023 г.



Иерусалим возглавляет список за этот период с 885 продажами. Затем следуют Нетивот (492), Петах-Тиква (343), Ашкелон (299) и Рамат-Ган (280). В Тель-Авиве за этот период было продано только 245 новых квартир по сравнению с 1042 в декабре 2021 года — феврале 2022 года, когда Тель-Авив лидировал в таблице.



На районном уровне также наблюдался резкий спад продаж в районе Тель-Авива, хотя и не такой значительный, как в самом городе. В годовом исчислении снижение составило 46%, до 1211 новых квартир, проданных в декабре 2022-феврале 2023 года. В целом по стране снижение составило 39%.



Запас непроданных домов, принадлежащих застройщикам, в феврале составил 54 500, что является четырехлетним пиком и результатом разницы между темпами строительства и продаж.



По данным Центрального статистического бюро, на конец января этого года в районе Тель-Авива насчитывалось около 15 000 непроданных домов, что указывает на накопление избыточного предложения.



По данным Центрального статистического бюро, в то время как покупки новых домов в Тель-Авиве снижаются, на национальном уровне спад, начавшийся в последнем квартале 2021 года, на данный момент остановился. В феврале было продано 2506 новых домов, что, согласно тенденциям, представляет собой увеличение на 1% по сравнению с январем. Это первый месячный рост продаж за восемнадцать месяцев.



Похоже, что благодаря многочисленным специальным кампаниям по распродаже удалось затормозить падение, которое во втором квартале прошлого года достигало более 6% в месяц. Тем не менее, специальные предложения и скидки, вероятно, должны будут продолжаться и даже расти, чтобы поддерживать продажи новых домов на разумном уровне, от которого рынок в настоящий момент далек. Продажи в феврале этого года были примерно на треть ниже, чем в феврале 2021 и 2022 годов.

