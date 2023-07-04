



Продажи электромобилей в первом полугодии превзошли весь 2022 год

За первые шесть месяцев 2023 года было поставлено почти 29 000 электромобилей, что на 219% больше, чем за соответствующий период 2022 года, и превзошло 27 600 электромобилей, поставленных за весь прошлый год.



Электромобили почти утроили свою долю на израильском рынке новых автомобилей, до 16,3% поставок. Тем не менее, этот сегмент все еще далек от стабильности и сталкивается с рядом проблем, а может быть, и с возможностями.



Сегмент электромобилей выглядит конкурентоспособным, и только в прошлом месяце стало известно, что три новых китайских бренда электромобилей направляются в Израиль. Однако статистика поставок показывает концентрированный рынок, аналогичный рынку транспортных средств в целом. 73% поставок электромобилей в первом полугодии приходилось на четыре ведущих бренда: Geely, BYD, Tesla и Hyundai.



Вывод, который можно сделать из данных о продажах электромобилей за полгода, заключается в том, что, несмотря на впечатляющий рост и значительную долю рынка, истинный потенциал сегмента далеко не исчерпан. Средняя прейскурантная цена электромобиля в Израиле в первом полугодии (без учета скидок для лизинговых компаний) составляла 165 000 шекелей. Это означает, что даже “популярные” модели, продаваемые в Израиле, по-прежнему ориентированы на относительно состоятельную клиентуру.



Однако нет никаких сомнений в том, что если какой-нибудь бренд электромобилей продаст семейный электромобиль в Израиле за 140 000–145 000 шекелей с запасом хода более 400 километров, что является психологическим порогом для людей, переходящих с бензиновых автомобилей. к электричеству такой шаг может значительно расширить сегмент электромобилей.