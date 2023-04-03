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Процентная ставка выросла в девятый раз подряд
03.04.2023 16:22 Алина Груднева

Процентная ставка выросла в девятый раз подряд

В понедельник, 3 апреля, Банк Израиля в очередной раз поднял процентную ставку на 0,25%.

Теперь она составляет 4,5%.

Это произошло уже в девятый раз подряд. Новая процентная ставка будет самой высокой с декабря 2006 года, когда она также была на уровне 4,5%.

Уточняется, что экономическая активность в Израиле находится на высоком уровне и сопровождается напряженностью на рынке труда.

"В ближайший год ожидается умеренная инфляция, существенного замедления роста цен на жилье и услуги пока не произошло", - подчеркнул управляющий Банка Израиля Амир Ярон.

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