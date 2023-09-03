



Процентная ставка останется на уровне 4,75% – аналитики

Несмотря на экономическую нестабильность, ожидается, что Банк Израиля сохранит процентную ставку на текущем уровне 4,75% в этом месяце. По мнению аналитиков, это решение будет принято из-за недавнего снижения инфляции и индикаторов, указывающих на умеренный экономический рост. Такие прогнозы озвучили главный экономист банка “Леуми” доктор Гил Майкл и стратег Национального рынка капитала Дуди Резник в последнем экономическом обзоре.



В обзоре отмечается, что израильтяне сократили расходы по кредитным картам по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Если потребители меньше тратят и больше сберегают средства, то спрос на товары и услуги падает, что потенциально ведет к снижению цен. Кроме того, снижение потребительского кредитования и инвестиций со стороны бизнеса могут еще больше снизить инфляцию.



Хотя ожидается, что Банк Израиля сохранит процентные ставки, темпы роста израильской экономики замедлились. В июле 2023 года Композитный индекс – показатель для изучения направления экономического развития – показал умеренный рост на 0,17%, в отличие от среднемесячного изменения на 0,35%, наблюдавшегося в 2019 году.



Одной из основных проблем является то, что экспорт высокотехнологичных услуг из Израиля замедляется, что означает меньший спрос на работников в сфере высоких технологий. Это может продолжаться еще несколько месяцев и повлиять на состояние экономики, ее торговый баланс и количество доступных рабочих мест.