



Пробка из танкеров возле Турции продолжает расти

У турецкого побережья продолжает расти пробка из танкеров, образовавшаяся на фоне вступления в силу решения западных стран об установлении потолка цен на российскую нефть.

По данным судоходного агентства Tribeca, к очереди в проливе Босфор присоединилось еще одно судно.

Таким образом, в ожиданиях там сейчас стоят 20 танкеров, которые должны были плыть в направлении к Средиземному морю.

Еще восемь танкеров стоят в очереди на проход через пролив Дарданеллы в Средиземное море.

Власти в Турции заявили, что проверки документов требуют времени. По новым правилам, судна должны подтвердить страховое покрытие на такие случаи, как разливы нефти и столкновения.

Танкеры с российской нефтью не могут получить доступ к западному морскому страхованию, если сырье продается больше, чем 60 долларов за баррель.