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Пробка из танкеров возле Турции продолжает расти
10.12.2022 00:16 Алина Груднева

Пробка из танкеров возле Турции продолжает расти

У турецкого побережья продолжает расти пробка из танкеров, образовавшаяся на фоне вступления в силу решения западных стран об установлении потолка цен на российскую нефть.

 
По данным судоходного агентства Tribeca, к очереди в проливе Босфор присоединилось еще одно судно.
 
Таким образом, в ожиданиях там сейчас стоят 20 танкеров, которые должны были плыть в направлении к Средиземному морю.
 
Еще восемь танкеров стоят в очереди на проход через пролив Дарданеллы в Средиземное море.
 
Власти в Турции заявили, что проверки документов требуют времени. По новым правилам, судна должны подтвердить страховое покрытие на такие случаи, как разливы нефти и столкновения.
 
Танкеры с российской нефтью не могут получить доступ к западному морскому страхованию, если сырье продается больше, чем 60 долларов за баррель.

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