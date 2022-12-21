



Пробил майское дно. Обвал рубля продолжается третий день

Во вторник, 19 декабря, рубль резко упал на торгах на Московской бирже: впервые с мая доллар поднялся выше 69 рублей, а евро — выше 74. Российская валюта долгое время была стабильна — чуть выше 60 рублей за доллар, но за последний месяц евро подорожал почти на десять рублей, а доллар — почти на восемь. Активно дешеветь рубль начал с середины декабря, когда страны Европейского союза приняли новый, девятый пакет санкций.



Котировки на 19:00 МСК 20 декабря составили

Юань: 9,657 руб. (+4,07%)

Гонконгский доллар: 8,520 руб. (+2,90%)

Доллар: 67,72 руб. (+4,75%)

Евро: 72,10 руб. (+4,34%)



Рубль начал неделю стремительным ослаблением: доллар впервые с начала мая приближался к 68,5 руб., евро установил семимесячный максимум чуть выше 72,6 руб.



Во второй половине сессии валютные пары сильно откатились от достигнутых вершин в рамках коррекции: доллар опускался к 66,5 руб., но к закрытию котировки вернули почти все достижения понедельника.



Основной причиной резкого ослабления рубля выступает его необоснованно завышенный курс, который уже на протяжении нескольких месяцев оказывает все более негативное влияние на доходы госбюджета и экспортеров.



К тому же за последние полгода нефть и другое сырье ощутимо подешевело, значительно снизив по сравнению с пиковыми значениями 2022-го экспортную выручку, поступающую в страну. Все это усугубляется санкционными ограничениями на российский экспорт.



21 декабря рубль пробил майское "дно". Сейчас доллар торгуется на уровне выше 70 рублей за доллар.



