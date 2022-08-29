



Приватизацию Почтовой компании Израиля завершат за 16 месяцев

Государство установило график приватизации Почтовой компании Израиля.



На сегодняшнем совещании Управления государственных компаний было решено, что приватизация компании будет завершена в течение 16 месяцев либо к концу 2023 года, либо к началу 2024 года. Об этом сообщает Globes.



Завершение будет зависеть от одобрения, которое, как ожидается, будет получено от министерства обороны и надзорного органа банков, для продажи Почтового банка.



Как отмечается, совещание было призвано "дать толчок" процессу и привлечь министерства, участвующие в процессе, к выполнению задачи. Участники встречи отметили позитивную атмосферу сотрудничества и стремление министерств мобилизоваться для завершения процесса.