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Приватизацию Почтовой компании Израиля завершат за 16 месяцев
29.08.2022 18:03 Ольга Белозерова

Приватизацию Почтовой компании Израиля завершат за 16 месяцев

Государство установило график приватизации Почтовой компании Израиля.

На сегодняшнем совещании Управления государственных компаний было решено, что приватизация компании будет завершена в течение 16 месяцев либо к концу 2023 года, либо к началу 2024 года. Об этом сообщает Globes.

Завершение будет зависеть от одобрения, которое, как ожидается, будет получено от министерства обороны и надзорного органа банков, для продажи Почтового банка.

Как отмечается, совещание было призвано "дать толчок" процессу и привлечь министерства, участвующие в процессе, к выполнению задачи. Участники встречи отметили позитивную атмосферу сотрудничества и стремление министерств мобилизоваться для завершения процесса.

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