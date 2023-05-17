



Принято решение о строительстве 12 400 квартир

Одной из проблем, которая больше всего беспокоит граждан, является жилищный кризис. Острая нехватка квартир и высокая цена не позволяют многим молодым парам приобрести квартиру для себя.



Сегодня, 17 мая предложение министра строительства и жилищного строительства Ицхака Гольдкнопфа и министра внутренних дел Моше Арбеля о продвижении и строительстве более 12 000 единиц жилья было одобрено комитетом по строительству жилищных комплексов.



Согласно утвержденным предложениям, можно будет в ускоренном порядке спланировать строительную эвакуацию около 9 700 единиц жилья в Холоне, Реховоте, Рамле и Кирьят-Экроне, а также около 2 700 новых единиц жилья в городе Йокнеам. В общей сложности около 12 400 единиц жилья. Фактическая реализация этих планов должна произойти через 4 года.