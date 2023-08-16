



Прикрывали "Хизбаллу": США ввели санкции против ливанской НПО

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении ливанской неправительственной организации.



Как выяснилось, НПО служила прикрытием для "Хизбаллы".



"Объекты организации "Зеленые без границ" использовались для проведения тренировок "Хизбаллы" с оружием, а также для оказания поддержки деятельности террористической организации вдоль "голубой линии" и для воспрепятствования свободе передвижения миротворцев UNIFIL", - сказано в заявлении Госдепа.



Уточняется, что санкции против организации и ее главы Зухаира Субхи Нахлы являются частью усилий по пресечению любой поддержки террористических атак в Ливане, Израиле и во всем мире.