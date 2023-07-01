



Пригожин закрывает медиахолдинг "Патриот", в том числе и "фабрику троллей"

Руководитель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин после неудачного мятежа против военной верхушки России закрывает свой медиахолдинг “Патриот”, в том числе и “фабрику троллей”, которая 10 лет продвигала интересы России в интернете и вмешивалась в выборы в США. Про это пишут Meduza , “Ротонда”, канал Mash и многие другие со ссылками на источники.



Издания РИА "ФАН", "Народные Новости", "Невские новости", "Экономика сегодня" и многие другие, входящие в холдинг, перестают работать. Сотрудников, большинство из которых не были официально оформлены, увольняют. Meduza со ссылкой на источники пишет, что Пригожин уходит с публичного поля – так он якобы заявил руководству “Патриота”.



"Коммерсант" пишет , что издания медиахолдинга уже попали в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора, но причины блокировки не указаны. Доступ к их сайтам уже заблокирован.



Российский центр “Досье” ранее выпустил материал об устройстве бизнес-империи Пригожина, в которую входят медиа-бизнес, “фабрика троллей”, группа компаний “Конкорд”, ЧВК “Вагнер”, строительство, гостиницы, добыча золота, алмазов и нефти, мясокомбинат в Африке, автомойки и т.д. Все эти структуры тесно связаны друг с другом.