



Приезжаете в Тель-Авив на машине? Будьте готовы аплатить больше



Муниципалитет Тель-Авива объявил о повышении стоимости парковки для приезжих. Изменения стали возможны благодаря реформе закона о бюджете, которая позволила местным властям впервые повысить стоимость парковки до более чем 6,30 шекелей.



В ходе законодательного процесса предполагалось повысить стоимость парковки и для жителей городов, но на фоне местных выборов муниципалитет выбрал “сокращенный вариант”.



Сине-белая парковка в Тель-Авиве дорожает для нерезидентов: муниципалитет Тель-Авива объявил, что примерно через полтора месяца стоимость парковки в парковочных зонах 1,2,4 для приезжих (не имеющих действующего муниципального парковочного билета) вырастет с 6,70 шекелей в час до 12 шекелей в час. В то же время все знаки парковки в центре города (около 2 000 знаков) будут постепенно заменены на новые и четкие знаки, включающие таблицу с подробным описанием новых правил парковки.







