



Причины рекордного падения мировых цен на нефть

Экономические последствия политики "нулевой короны" Китая почувствовали во всем мире. После значительного роста цен на нефть в мире, последовавшего за войной в Украине, цены на нефть в последние недели снова упали до 74 долларов за баррель. Таким образом, цена на нефть упала даже больше, чем был ее уровень накануне войны.



По словам Хена Херцога, главного экономиста консалтинговой фирмы BDO, "падение цен на нефть отражает общую тенденцию снижения цен на большинство сырьевых товаров в последние месяцы. Падение цен отражает замедление мирового спроса, которое присоединяется к опасениям падения спроса в Китае из-за проводимой там режимом политики нулевой короны".



Действительно, в то время как в большинстве стран мира широкое распространение вакцин позволило возобновить нормальную экономическую активность, проводя политику "жизни рядом с короной", в Китае продолжают настаивать на политике "нулевой короны", которая помогла им в начале кризиса - но оказалась неустойчивой в долгосрочной перспективе.



Данные китайской технологической компании "Baidu" показывают снижение загруженности дорог в Пекине на 45% в год, а общее потребление нефти в Китае снизилось примерно на 5% в год, по данным компании Kplr. Замедление производства в Китае и китайской экономики в целом не только приводит к снижению спроса в краткосрочной перспективе, но и сигнализирует рынку о том, что спрос останется относительно низким и в будущем.



Еще одной причиной падения цен на нефть являются оценки, согласно которым страны ОПЕК+ (картель стран-экспортеров нефти) должны в ближайшее время увеличить добычу нефти. Однако, согласно обзору Банка Леуми, "Саудовская Аравия на прошлой неделе опровергла сообщения о том, что она обсуждает увеличение добычи нефти ОПЕК+". Согласно Банку Леуми, Саудовская Аравия не будет расширять темпы добычи нефти, но "не будет проводить политику дальнейшего агрессивного сокращения квот на добычу."



Еще одним фактором, влияющим на мировые цены на нефть, является попытка Запада создать "потребительский картель", который установит максимальную цену на нефть в мире. Соединенные Штаты и Европейский Союз продолжают дискуссии по определению "потолочной цены", которая будет установлена для российской нефти с целью сокращения доходов России в рамках санкций, введенных против нее после ее вторжения на Украину. По рыночным оценкам, потолочная цена будет находиться в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Однако этот уровень цен близок к текущему уровню цен на российскую нефть, поскольку сегодня она продается с большой скидкой.



По словам Херцога, влияние кризиса в Украине на мировом рынке нефти стерлось, "это контрастирует с рынком природного газа, где уровень цен все еще очень высок. По нашим оценкам, ожидается, что цены на нефть стабилизируются на уровне 70-80 долларов за баррель".