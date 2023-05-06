



Прибыль Shell составила $10 млрд, несмотря на снижение цен на энергоносители

В четверг компания Shell опубликовала чистую прибыль за первый квартал в размере $9.65 млрд, превысив cредний прогноз аналитиков в $8 млрд, поскольку высокие доходы от торговли топливом и рост продаж сжиженного природного газа (СПГ) компенсировали снижение цен на энергоносители.



Снижение цен на природный газ в этом квартале негативно сказалось на гигантском интегрированном газовом бизнесе Shell, прибыль которого упала на 18% до $4,9 млрд. Однако это было в значительной степени компенсировано 139%-ным скачком прибыли до $1,8 млрд в подразделении химикатов и нефтепродуктов.



Shell оставила дивиденды без изменений на уровне $0,2875 на акцию, а также сохранила объем программы выкупа акций на уровне $4 млрд в течение следующих трех месяцев.



Британская компания сохранила свои планы капитальных расходов на 2023 год без изменений в диапазоне от $23 до $27 млрд.