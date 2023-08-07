



Прибыль крупнейшей нефтедобывающей компании планеты упала на 38%

Прибыль крупнейшей по добыче и запасам нефти компании планеты Saudi Aramco во 2-м квартале этого года упала на 38% из-за снижения цен на нефть. Об этом пишет агентство AFP.



Нефтяная компания Saudi Aramco в понедельник, 7 августа, объявила о прибыли в размере 30,08 миллиарда долларов за второй квартал 2023 года, что является резким падением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда цены на нефть резко выросли после вторжения России в Украину – более 130 долларов за баррель.



Снижение на 38 % в годовом исчислении "в основном отражает влияние более низких цен на сырую нефть и ослабление маржи нефтепереработки и химической промышленности", - говорится в заявлении, опубликованном на саудовской фондовой бирже, которая принадлежит преимущественно государству.



Снижение произошло после падения чистой прибыли в первом квартале на 19,25 %.



"Наши высокие результаты отражают нашу устойчивость и способность адаптироваться к рыночным циклам. Для наших акционеров мы намерены начать выплату наших первых дивидендов, привязанных к результатам деятельности, в третьем квартале", - сказал генеральный директор Амин Нассер.



Добыча крупнейшего мирового экспортера нефти снизилась после того, как в апреле Эр-Рияд объявил о сокращении добычи на 500 000 баррелей в сутки, что стало частью скоординированных с другими нефтяными державами шагов по сокращению поставок на более миллиона баррелей в сутки с целью поддержания цен.

