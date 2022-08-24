



Прибыль компании Delek выросла больше чем на 750%

Израильская энергетическая компания Delek сообщила о чистой прибыли в размере 5,03 млрд шекелей в первой половине 2022 года, что на 766% больше, чем в первой половине 2021 года.



Об этом сообщает Globes.



В компании уточнили, что выручка составила 6 миллиардов шекелей в первой половине 2022 года, а чистая прибыль - 5,03 миллиарда шекелей.



Во втором квартале 2022 года выручка Delek Group составила 2,9 млрд шекелей, что на 67% больше, чем за тот же период 2021 года. Чистая прибыль составила 2,7 млрд шекелей, что на 500% больше, чем в соответствующем квартале прошлого года.