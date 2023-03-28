



Прибыль Elbit упала в четвертом квартале

Израильский оборонный концерн Elbit Systems зафиксировал снижение прибыли в четвертом квартале прошлого года.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет компании.



В частности, в конце года концерн заработал 1,68 млрд долларов. К сравнению, за тот же период годом ранее компания выручили 2,14 млрд.



В свою очередь, объем невыполненных заказов достиг 15,1 млрд долларов по сравнению с 13,7 млрд долларов в 2021-ом. Около 75% из них приходится на заказы за пределами Израиля, около 60% должны быть выполнены в 2023 и 2024 годах.



Уточняется, что снижение прибыли произошло из-за роста расходов на фоне более высоких процентных ставок. Также расходы выросли из-за переоценки активов дочерних компаний. В компании добавили, что такие финансовые результаты по состоянию на конец года отражают сбои в глобальной цепочке поставок и рост стоимости рабочей силы.