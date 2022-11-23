



Прибыль авиакомпании El Al подскочила в третьем квартале

Авиакомпания El Al сообщила о сильных финансовых результатах за третий квартал 2022 года, а также об активном бронировании на сентябрь-ноябрь и высоком спросе на билеты.



Как сообщает Globes, выручка El Al в третьем квартале 2022 года составила 626 миллионов долларов, что на 21% больше, чем в предыдущем квартале, и на 147% больше, чем в соответствующем квартале 2021 года.



Выручка снизилась на 3% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, до пандемии.



Операционная прибыль составила $103 млн в третьем квартале 2022 года, что в десять раз превышает операционную прибыль во втором квартале. Чистая прибыль составила 67 миллионов долларов.