



Презентация iPhone: характеристики новинки от Apple — iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro — новый смартфон компании Apple, представленный 12 сентября 2023 года. Как всегда, этот высокотехнологичный аппарат стал объектом горячих обсуждений и ожиданий со стороны миллионов поклонников бренда Apple по всему миру. Следуя долгожданным инновациям и уникальному дизайну, iPhone 15 Pro обещает подарить пользователям удивительный опыт использования, о чем мы расскажем далее.







Новые фишки iPhone 15 Pro

Главные новые фишки Apple iPhone 15 Pro:

Тонкий и премиальный дизайн с рамкой из титана. Устойчивость к царапинам на высшем уровне.

4 новых титановых цвета.

В процессоре A17 Pro добавлены дополнительные медиачипы. Они позволят ускорить обработку медиафайлов.

Батарея теперь работает целый день благодаря новому чипу A17.

Использование алюминия для более эффективного охлаждения внутренних компонентов.

Замена боковой физической кнопки на универсальную кнопку Action Button с дополнительными функциями, подобными Apple Watch Ultra.

Появился порт USB-C вместо Lightning.

Рамки вокруг экрана стали ещё тоньше. Размеры прежние — 6,7 дюймов.

Переключатель режимов заменили на умную кнопку, которую можно перенастраивать.

В iPhone 15 Pro завезли только 3-кратный оптический зум, в отличие от 15 Pro Max, в котором 5-кратный оптический зум.

Ну и конечно же по заявлению Apple в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max установлена улучшенная камера со сверхширокоугольным объективом.

Apple делает отдельный акцент на играх в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Новые флагманы поддерживают полноценный рейтрейсинг в играх, гейминг на 20% быстрее, чем в iPhone 14 Pro.



Дизайн Apple iPhone 15 Pro

Форма iPhone



Айфон 15 Про имеет закругленный корпус, что делает его эргономичным и удобным для удержания в руке. Нет острых граней, которые могли бы быть неудобными при длительном использовании. Он сочетает в себе классическую прямоугольную форму, характерную для iPhone, с небольшими скруглениями по краям, создавая сбалансированный и современный внешний вид.



Размер iPhone 15 Pro



Размер Айфон 15 Про сохраняет общую концепцию предыдущих моделей, предлагая пользователю компактное устройство, удобное для ношения в кармане или сумке: 147,5 мм х 71,5 мм х 7,85 мм.



Цвета iPhone



Apple обычно предоставляет разнообразные цветовые варианты для своих устройств, и iPhone 15 Pro не исключение. Титановый корпус предлагает следующие варианты расцветок:



Black Titanium,

White Titanium,

Blue Titanium,

Natural Titanium.









Дисплей iPhone

Дисплей iPhone 15 Pro, как упоминалось ранее, имеет уменьшенные рамки вокруг экрана. Это создает более впечатляющий визуальный опыт и делает смартфон более современным. Диагональ экрана составила 6,7 дюймов, есть вырез Dynamic Island, поддерживается технология ProMotion.

Технические характеристики iPhone 15 Pro

Айфон 15 Про получил следующий набор технических параметров:

Экран: SuperRetina 6,7’’.

Широкоугольный объектив: 48 Мп, f/1.8, OIS.

Ультраширокоугольный объектив: 12 Мп, f/1.8, угол обзора 120 градусов.

Телефотообъектив: 12 Мп, f/2.8, трехкратный оптический зум.

Чипсет: 3-нм Apple А17 Bionic.

Оперативная память: 8 ГБ.

Графический сопроцессор: Apple GPU на 5 ядер.

Операционная система: iOS 17.

Варианты встроенной памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Варианты зарядки: магнитная быстрая, беспроводная, MagSafe 15 Вт.



Цена iPhone 15 Pro



Стоимость линейки Pro не изменилась. Цены стартуют от 999$ за базовую модель с памятью 128 Гб. В Украине цена Айфон 15 Про будет несколько выше, но по самой выгодной цене вы сможете купить новый iPhone на сайте stylus.ua.



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