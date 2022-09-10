



Премьер Украины: США заинтересованы в помощи с восстановлением

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поговорил с министром финансов США Джанет Йеллен.

"Поблагодарил администрацию Байдена за направление в Конгресс запроса о выделении Украине дополнительных $11,7 млрд", - сообщил Шмыгаль.

Он рассказал о шагах украинского правительства в усилении сотрудничества с МВФ и о начале новой программы финансовой помощи.

"Обсудили также вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона. В частности, содействие американских партнеров в закупке газа. Ведем переговоры о выделении транша в сумме $1,5 млрд от Эксимбанка США на закупку газа", - добавил Шмыгаль.

Премьер поблагодарил США за активную роль в усилении санкций против России и дальнейшем сокращении торгово-экономического сотрудничества с РФ.

"Убежден, что необходимо ввести блокирующие санкции против Центробанка России и всех российских государственных компаний, а также ввести запрет на экспорт сырья из России. Рассказал госпоже Еллен о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса и о Плане восстановления Украины. Убедился, что США заинтересованы в помощи с восстановлением", - добавил он.