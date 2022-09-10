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Премьер Украины: США заинтересованы в помощи с восстановлением
10.09.2022 13:34 Алина Груднева

Премьер Украины: США заинтересованы в помощи с восстановлением

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поговорил с министром финансов США Джанет Йеллен.

 
"Поблагодарил администрацию Байдена за направление в Конгресс запроса о выделении Украине дополнительных $11,7 млрд", - сообщил Шмыгаль.
 
Он рассказал о шагах украинского правительства в усилении сотрудничества с МВФ и о начале новой программы финансовой помощи.
 
"Обсудили также вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона. В частности, содействие американских партнеров в закупке газа. Ведем переговоры о выделении транша в сумме $1,5 млрд от Эксимбанка США на закупку газа", - добавил Шмыгаль.
 
Премьер поблагодарил США за активную роль в усилении санкций против России и дальнейшем сокращении торгово-экономического сотрудничества с РФ. 
 
"Убежден, что необходимо ввести блокирующие санкции против Центробанка России и всех российских государственных компаний, а также ввести запрет на экспорт сырья из России. Рассказал госпоже Еллен о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса и о Плане восстановления Украины. Убедился, что США заинтересованы в помощи с восстановлением", - добавил он.

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