



Премьер-министр Канады объявил о предоставлении дополнительной помощи Украине

Премьер-министр Джастин Трюдо, принимавший участие в саммите Крымской платформы, объявил о новых санкциях против сторонников российского режима, а также о дополнительной помощи Украине.



Чтобы усилить давление на режим Путина, Канада вводит новые санкции в отношении 62 близких соратников путинского режима и организации оборонного сектора, причастной к вторжению России в Украину. Среди лиц, попавших под санкции, высокопоставленные чиновники российского правительства, в том числе федеральные губернаторы и главы регионов, члены их семей, а также высокопоставленные чиновники оборонного сектора.



Чтобы поддержать Украину, Канада выделяет финансирования для двух украинских проектов в рамках Программы операций по установлению мира и стабилизации (PSOP) на общую сумму 3,85 миллиона долларов.



Трюдо также объявил, что Канада продолжит противодействовать дезинформации, спонсируемой российским государством, путем создания специальной группы, которая поможет повысить способность Канады понимать, отслеживать и обнаруживать дезинформацию, распространяемую Россией и другими государствами, и обеспечивать более глубокое международное сотрудничество, в том числе посредством Механизма быстрого реагирования (RRM) стран Большой Семерки.



После незаконной оккупации Россией и попытки аннексии Крыма в 2014 году Канада ввела санкции в отношении более 1750 физических и юридических лиц.



После дальнейшего вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Канада ввела санкции еще более чем в отношении 1300 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.



В 2022 году Канада выделила более 3,4 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе 1,95 миллиарда долларов в виде прямой финансовой помощи, которая была полностью выплачена Украине, и 455 миллионов долларов в виде международной помощи.



С февраля 2022 года Канада выделила или предоставила военную помощь на сумму 626 миллионов долларов. Эта сумма включает полное выделение 500 миллионов долларов на военную поддержку Украины, объявленное в бюджете на 2022 год.





